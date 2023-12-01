الموافقة على 111 مشروعا ومحطة محمول بالشرقية لاستيفاء الاشتراطات البيئية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية و كذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 10 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز "القرين - منيا القمح – أبو حماد – الحسينية"، و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول ، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية،عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ان لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 93 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد 91 مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن إستيفاء 2 مشروع لحين إستكمال الإشتراطات البيئية .

بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ 5 منشآت و إجراء القياسات البيئية لعدد 6 منشآت "مطعم –4 مستشفى – مخزن " للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على 5 منشآت صحية (4مستشفيات خاصة –مركز لإنقاص الوزن ) بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 4 محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

واسفر التفتيش عن الغلق الفوري لمركز لإنقاص الوزن وشركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات وتحرير محضر جنحه لمحطة تموين سيارات والتنبية بإزالة المخالفات التي تم رصدها.