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استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الخميس، في القصر الملكي بالرباط، عددًا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية المغربية، الذين سلمهم خطابات تعيينهم، وهم محمد آيت أوعلي، سفير المغرب لدى مصر، ويوسف العمرانى، سفير المغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد القادر الأنصاري، سفير المغرب لدى جمهورية الصين الشعبية، وأحمد التازي، سفير المغرب لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفؤاد أخريف، سفير المغرب لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسميرة سيطيل، سفيرة المغرب لدى فرنسا.