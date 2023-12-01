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"القاهرة الإخبارية": 61 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة عقب انتهاء الهدنة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:19 م
"القاهرة الإخبارية": 61 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة عقب انتهاء الهدنة الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 61 شهيدا منذ بدء العدوان على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة.
 
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
 
وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.






الفصائل الفلسطينية

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