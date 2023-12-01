الرئيس السيسى يلتقى عاهل البحرين ورئيس المجلس الأوروبى وجون كيرى فى دبى..صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى- على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي- بعدد من القادة والمسئولين.
والتقى الرئيس السيسى بكل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومحمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ
الرئيس السيسى خلال لقاء جون كيرى بحضور وزير الخارجية
الرئيس السيسى يلتقى محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف
الرئيس السيسي خلال لقاء ملك البحرين
لقاء الرئيس السيسى مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
لقاء الرئيس السيسى ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
لقاء الرئيس السيسى وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي
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