الرئيس السيسى يلتقى عاهل البحرين ورئيس المجلس الأوروبى وجون كيرى فى دبى..صور

كتب محمد الجالى

والتقى الرئيس السيسى بكل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومحمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ