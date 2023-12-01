اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى يستولى على منزل عائلة فلسطينية ويحوله إلى ثكنة عسكرية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:00 ص
الجيش الإسرائيلى يستولى على منزل عائلة فلسطينية ويحوله إلى ثكنة عسكرية جيش الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أجلت قوات الجيش الإسرائيلي، الخميس، عائلة فلسطينية من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية كرمة، وداهمت منزل المواطن الفلسطيني عز الدين العواودة، وأخلته قسرا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وقال العواودة إنه تم الاستيلاء على منزله المكون من 3 طوابق، أثناء وجوده وعائلته في أعمالهم، ورفع عليه علم إسرائيل، وتحول إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف أنه عند وصوله إلى المنزل تم إبلاغه بإخلاء المنزل، ومنعه وعائلته المكونة من 8 أفراد من الدخول إليه، ما دفعه للجوء لمنزل أحد أقاربه في بلدة دورا المجاورة.







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