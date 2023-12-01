الانتهاء من إنشاء 10 آلاف ملف طبي عائلي بوحدات التطوير في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة سوهاج، عن الانتهاء من إنشاء 10 آلاف و 105 ملفا طبية عائلية بوحدات التطوير بالمحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، مثمناً دور العاملين بتلك الوحدات لجهودهم الحثيثة في إنجاز العمل المكلفين به تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان و تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

جاءت عملية أعداد الملفات بإشراف الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية، والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن حصر وترقيم الأسر تم طبقاً للنطاق الجغرافي للوحدات والمراكز ، وفق قواعد وأسس. موضحاً أن الملف الطبي العائلي يشمل التاريخ المرضي لأفراد الأسرة و الفحص الطبي الإكلينيكي لهم، ويساعد الملف الطبي العائلي في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 للنهوض بالفرد والأسرة وتقديم الخدمات الصحية الشاملة لهم، وفق قواعد البيانات الموجودة بالملف الأسري الخاص بهم، ويعد ذلك نقلة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين و تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.