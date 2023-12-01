اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى: تمكنا من إطلاق سراح 110 محتجزين فى غزة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:33 م
الاحتلال الإسرائيلى: تمكنا من إطلاق سراح 110 محتجزين فى غزة المحتجزين
رامى محيى الدين

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أكدت حكومة الاحتلال أنها تمكنت من إطلاق سراح 110 محتجزين في غزة ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 

 







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