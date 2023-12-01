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الأب كيرلس يسافر من جنوب أيرلندا لـ3 ساعات للتصويت بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:12 م
الأب كيرلس يسافر من جنوب أيرلندا لـ3 ساعات للتصويت بانتخابات الرئاسة الاب كيرلس وأعضاء من الجالية المصرية
كتبت رباب فتحى

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سافر الأب كيرلس من مدينة كورك جنوب أيرلندا والتي تبعد عن السفارة المصرية فى دبلن حوالى 3 ساعات ونصف الساعة للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الأب كيرلس إن سفره وإدلاءه بصوته فى الانتخابات واجب وطنى ملزم به كل محب لوطنه مؤكدا أنه المسافات لا ينبغي أن تثنى المصريين عن أداء هذا الواجب لأن كل مصري لديه واجب يقوم به لاختيار الرئيس الذى يرى أنه سيدفع مصر إلى الأمام وإلى التطوير.

وأعرب عن أمله أن يصوت المصريين فى الانتخابات التي ستحدد الرئيس القادم داعيا إلى التعاون وبذل الجهود حتى تظل لمصر الريادة مؤكدا ان أبناء المصريين فخورين ببلدهم ويريدون لها كل الخير.

وقال إن السفر للإدلاء بالتصويت هو أقل ما يمكن تقديمه لمصر.

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

 

 

 







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