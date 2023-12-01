افتتاح 5 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 8 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة التموين إنه تم إفتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص - الدلنجات - كفر الدوار - بدر بتكلفة إجمالية 8 ملايين و450 ألف جنيه وهم:

- مسجد الرحمن - عزبة الصيرفي - قرية قافلة - أبو حمص على مساحة 252 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد نجع الأرز - زاوية حمور - الدلنجات على مساحة 207 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 250 ألف جنيه.

- مسجد 5/4 الثورة - كفر الدوار على مساحة 500 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد التقوى - عبد المجيد المرسي - بدر على مساحة 430 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد الرحمة - الدوار - كوم البركة - كفر الدوار على مساحة 155 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه.