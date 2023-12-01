ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى هجوم القدس إلى 4

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن مقتل المستوطن الذي تم إطلاق النار عليه بالخطأ من طرف الجندي الإسرائيلي، ليرتفع عدد القتلى في "عملية القدس" إلى 4.

وأفاد مراسل RT أنه "تم الإعلان عن مقتل المستوطن الذي قتل منفذي عملية القدس، بعدما أطلق جندي من الجيش الإسرائيلي النار عليه دون التحقق من هويته، مشتبها بأنه عربي".

وأقدم جنود إسرائيليون، في وقت سابق، على إطلاق النار تجاه مستوطن، وأصابوه بجروح خطيرة، وذلك بعد أن قام هو بنفسه بقتل منفذي "عملية القدس" اليوم الخميس.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح متوسطة وخطيرة جراء عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

وقال الشاباك الإسرائيلي لاحقا، إن منفذي عملية إطلاق النار هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما)، وهما متعاطفان مع حركة "حماس"، كانا مسجونين سابقا في أحد السجون الإسرائيلية.

كما ذكرت مصادر إعلامية بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذي الهجوم في القدس واعتقلت عددا من أفراد عائلتهما.

هذا وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "بعملية القدس البطولية" التي نفذها الشقيقان إبراهيم ومراد نمر من بلدة صور باهر، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين من بينهم أحد كبار الحاخامات. فيما أكد موقع "واينت" العبري، مقتل الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود.