إقبال كثيف من شركات السياحة للمشاركة بفعاليات BIRDSAID 2023 ببورسعيد.. صور

شهدت محافظة بورسعيد لليوم الثاني على التوالي، إقبالا كثيفا من شركات السياحة والجامعات والمدارس للمشاركة ضمن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BirdSaid 2023 , والتي انطلقت فعالياته أمس الأول الأربعاء 29 نوفمبر .

حيث استقبلت محمية أشتوم الجميل اليوم الجمعة 1 ديسمبر 7 رحلات سياحية من شركات السياحة وطلاب الجامعات والمدارس بإجمالي 850 زائر، وقاموا بجولة بحرية ببحيرة المنزلة كما قاموا بزيارة لمبنى محمية أشتوم الجميل.

وصرح محمد أبو الدهب، مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، بأن التفاعل والإقبال الكثيف من شركات السياحة لتنظيم رحلات لزيارة بحيرتي المنزلة والفلامينجو للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لمدة أسبوع طوال فترة الفعاليات، يدل أننا نسير على الطريق الصحيح كما هو مستهدف من إقامة الفعاليات، من إضافة نمط سياحي جديد للمنتج السياحي ببورسعيد، والخروج من نمط سياحة اليوم الواحد، لأنماط سياحية متنوعة تزيد من حجم السياحة الوافدة لبورسعيد ، وتضعها على خريطة السياحة الدولية

وأوضح حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل، أن المحمية استقبلت في اليوم الأول 150 زائر، واليوم تم استقبال 600 زائر من الرحلات السياحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو مؤشر جيد للتفاعل مع فعاليات الحدث، وأن المحمية تفتح أبوابها ولمدة أسبوع مجانا لاستقبال ضيوف الفعاليات..

وقال المهندس مجدي زاهر- مدير عام الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، إن الإدارة قد قامت بتوفير عدد من اللنشات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنظيم جولات بحرية مجانية لضيوف الفعاليات، وفقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، الذي وجه بتوفير كل الدعم لإنجاح الحدث.