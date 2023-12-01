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إطلاق مبادرة "لسان المصري" بالمتحف المصري بالتحرير لحماية التراث

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:30 م
إطلاق مبادرة "لسان المصري" بالمتحف المصري بالتحرير لحماية التراث إطلاق مبادرة لسان مصري
كتب محمد أسعد

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أطلق المتحف المصري بالتحرير، مبادرة تحت عنوان "لسان مصري"؛ لإعادة إحياء مدرسة اللسان المصري القديم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لسان مصري.
 
قال الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات والفعاليات تهدف إلى حماية التراث المكتوب والمحكي الذي وصل من مصر القديمة، وذلك من خلال ملىء الفجوة المعرفية بين مصر القديمة والمعاصرة من خلال معلومات علمية موثوقة من مصادر علم المصريات بلغة واضحة ومبسطة، وذلك من خلال إحياء مدرسة اللسان المصري القديم التي تعود جذورها إلى كل من عالمي المصريات هنري بروكش وتلميذه أحمد باشا كمال وكان مقرها بالمتحف المصري، وتخرج منها عدد كبير من الأساتذة على رأسها الدكتور محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير، كما كانت النواة الأولى لمدرسة المتحف المصري بالتحرير وهي الآن تعود إلى بيتها الأول لتكون منارة لعلم المصري.
 
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الهواري، أستاذ علم المصريات بجامعة بون الألمانية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن فكرة مبادرة لسان مصري بدأت عام 2021 تحت مظلة الدكتورة فايزة هيكل، بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة ومشروع القاموس المصري القديم العريق للأكاديمية العلمية لمقاطعة برلين براندنبورج الالمانية والمتحف المصري بالتحرير.
 
وفي إطار تدشين المبادرة نظم المتحف ندوة تحت عنوان "إني اتكلم إليك فاسمعني... قراءة مصرية لبردية الفلاح الفصيح"، تضمنت عدد من المحاضرات عن مشاكل التمثيل الثقافي ألقاها الدكتور عمرو الهوارى، وأخرى حول الترجمة الثقافية ألقاها أحمد عثمان باحث علم المصريات بالجامعة الأمريكية وجامعة كولون بألمانيا بالإضافة إلى قراءة أدائية لبردية الفلاح الفصيح ألقاها كل من الفنانين حمزة العيلي وأكرم مصطفى.
 






المتحف المصرى بالتحرير

مبادرة لسان مصرى

مصر القديمة

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