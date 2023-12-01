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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شمال شرق الخليل

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:59 م
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شمال شرق الخليل اصابة شاب فلسطينى - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، عن إصابة شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي فى مواجهات شمال شرق مدينة الخليل. 
 
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
 
وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
 






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