إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الإسكندرية ، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وأعلن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بحضور جميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة، لإزالة 3 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية مع تواجد مندوب وزارة الزراعة بيانها كالآتي:-

1- إزالة سور مخالف بمربع جمعية فنجرى 2,1 بطول نحو 500 متر.

2- إزالة غرفتين وسور بقرية الهاويس علي مساحة نحو 500 متر مربع .

3- إزالة غرفة داخل أرض زراعية علي مساحة نحو 100متر مربع بفنجري 1- 2.

وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى .