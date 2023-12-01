أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة فى الأسواق

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية المصرية تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف مواطن
مؤتمر معهد الأورام: الكشف المبكر يسهم فى مكافحة السرطان
العالم يتفق على جدول أعمال مفاوضات COP28 فى أول أيامه
الخشت يهنئ الدكتور أحمد رجب بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب
"القومى للمرأة" ينظم دورة تدريبية حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى
مؤتمر معهد الأورام: المبادرات الرئاسية ساهمت فى خفض معدلات الإصابة بالسرطان
وزارة التعليم تحدد مواصفات امتحان مادة العلوم للمرحلة الابتدائية
كلية القرآن بجامعة الأزهر تتوج بجائزة أفضل جهة قرآنية بالعالم من الأوقاف الكويتية
وزارة العمل: فرص عمل لشباب القاهرة بمدينة بدر
تشكيل لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر غداً
وزارة العمل تنظم زيارة لوحدة التدريب المتنقلة بالمنيا وتتفقد مكاتب العمل
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