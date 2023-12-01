أبناء الجالية المصرية بجنوب أفريقيا يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.. صور

كتب ـ محمود راغب

رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، توافد وتصويت أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا فى الانتخابات الرئاسية، حيث حرص أبناء الجالية المصرية هناك على الإدلاء بأصواتهم مع أول يوم من انتخابات المصريين بالخارج، تعبيرا عن حبهم لمصر ووقوفهم خلف الوطن فى هذا العرس الديمقراطى .

توافد أبناء الجالية المصرية فى ميلانو الإيطالية، إلى مبنى القنصلية العامة المصرية بميلانو، ورغم سؤ حالة الطقس من البرد القارس والأمطار، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمشاركة القنصل العام السفيرة منال عبد الدايم وقيادة الكيانات والروابط المصرية فى ميلانو.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.