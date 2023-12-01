آلاف المواطنين يحتشدون فى مؤتمر مستقبل وطن بالوادى الجديد لدعم السيسي.. صور

أعلن المواطنين بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، عن دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى المؤتمر الجماهيرى الذى نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، والذى شهد إقبالا غير مسبوق من أبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية داخل المحافظة، ومشاركة قيادات الأوقاف والكنيسة وممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والهيئات والمؤسسات المختلفة والجمعيات والتحالف الوطنى، داخل المؤتمر الحاشد بمدينة موط.

وجرى تنظيم المؤتمر بمقر الساحة الشعبية بمدينة موط بحضور جمال آدم أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وقيادات حزب مستقبل وطن فى المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب محمد على عبد الغنى أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والأهالى، ووقف المشاركون فى المؤتمر من الحاضرين دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة، مؤيدين لموقف القيادة السياسية نحوها.

وتوافد أهالى محافظة الوادى الجديد، على مقر المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وكان للعنصر النسائى حضورا لافتاً، حيث تضمن المؤتمر عدد من الفقرات والعروض التى تعكس ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة فى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يستوجب دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، من أجل استكمال منظومة التنمية المستدامة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.