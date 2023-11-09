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7 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسى.. تعرف عليهم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 04:00 ص
7 مواصفات يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسى.. تعرف عليهم سخان المياه الشمسي - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض المواصفات التى يجب توافرها فى سخان المياه الشمسي لمساعدة المشترك في ترشيد استهلاكه وخفض قيمة فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى ضمان الحصول على أعلى كفاءة ، وفيما يلى اهم المواصفات التى يجب توافرها فى سخان المياه الشمسي: 
 
1- انواع أنظمة التسخين(التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء ).
 
2- نوع السخان الشمسي )سخان الانابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الانابيب المفرغة).
 
3- صناعه السخان.
 
4- مساحة المجمعات الشمسية.
 
5- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل).
 
6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.
 
7- الضمان.






الكهرباء

الطاقة المتجددة

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