وزير الاتصالات الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": شعب فلسطين متمسك بأرضه ولن يرحل منها

كتب أحمد عرفة

قال وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر ، إن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يرحل منها، مؤكدًا أن الجميع عازم على تعمير قطاع غزة مرة أخرى.

وأضاف خلال تصريحات عبر سكايب من رام الله لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه بلدنا وسنبنيها بدون احتلال، وكل الدمار المادي لا يسوى قطرة دم تسقط من طفل مهما كان عمره.

وأشار إلى أن الوزارة في طور تقدير الخسائر على الأرض بالنسبة لشبكات الاتصالات، موضحًا أن أطقم الوزارة والشركات والفرق الفنية تقيم ما يمكن الاطلاع عليه من دمار على الأرض.

وأكمل أنه من الصعب أن نتحدث عن تجول الفرق الفنية لتفقد البنية التحتية مع استمرار الحرب، لذلك يجب الوصول إلى وقف إطلاق نار فوري، وفتح المجال والسبل لدخول المواد الغذائية والأدوية والأطقم الطبية إلى القطاع.

ودعا شعوب العالم والمنطقة العربية إلى وقف التعامل مع كل شركة امتنعت عن مد العون للشعب الفلسطيني في أثناء محنته، مؤكدًا أنها "أداة ضغط ناجعة لوقف التمادي الذي تنتهجه تلك الشركات".