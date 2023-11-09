اليوم السابع
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مناطق سكنية سويت بالأرض.. صور الأقمار الصناعية لغزة قبل وبعد القصف الإسرائيلى

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:52 ص
مناطق سكنية سويت بالأرض.. صور الأقمار الصناعية لغزة قبل وبعد القصف الإسرائيلى المبانى فى غزة قبل وبعد القصف
كتبت - إيمان ملاك

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أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية لقطاع غزة قبل وبعد حملة مكثفة من الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية، مدى الدمار الذي لحق بالأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، لتكشف عن عدد المباني التي تحولت إلى أنقاض أو تضررت هيكليًا.
 
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المباني في غزة قبل القصف

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المباني في غزة بعد القصف

صور الأقمار الصناعية للـ مباني في غزة تم التقاطها في 10 مايو 2023 (يسار) و(يمين) 10 أكتوبر 2023، قبل وبعد الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.
 
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غرب غزة قبل القصف

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غرب غزة بعد القصف

صور الأقمار الصناعية تظهر المباني في غرب غزة، بما في ذلك المسجد الغربي، ملتقطة بتاريخ 10 مايو 2023.
 
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أحد أحياء بيت حانون قبل القصف

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أحد أحياء بيت حانون بعد القصف

أحد أحياء بيت حانون شمال غزة بالقرب من أحد المعابر الرئيسية التي شن مقاتلو حماس من خلالها هجومهم على جنوب إسرائيل، وكانت مركزًا لجزء كبير من قوة نيران جيش الدفاع الإسرائيلي.
 
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أحد أحياء بيت حانون قبل القصف

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أحد أحياء بيت حانون بعد القصف


أحد أحياء بيت حانون القريبة من الحدود مع شمال إسرائيل.

ومع استمرار الغارات الجوية على مدار الساعة تقريبًا، لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير معروف. وتظهر الصور في حي الكرامة شمال مدينة غزة، أنقاض عدد من المباني السكنية.

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شمال غزة قبل القصف


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شمال غزة بعد القصف

حي الكرامة في غزة ومنطقة العطاطرة، بيت لاهيا، شمال غزة.
 
تظهر صور الأقمار الصناعية أن الرماد والأنقاض الناجمة عن الغارات الجوية قد انتشر في أحياء بأكملها.

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 حى الزهراء قبل القصف

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حى الزهراء بعد القصف

وتقع مدينة الزهراء إلى الجنوب من مدينة غزة، بالقرب من البحر الأبيض المتوسط. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 مبنى في المنطقة.
 
وقال أحد السكان الذين أصيبوا بالصدمة لوكالة الأنباء إنه غير متأكد إلى أين يذهب أو كيفية حماية أسرته بعد الضربات.
 
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حي الزهراء جنوب مدينة غزة قبل القصف

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حي الزهراء جنوب مدينة غزة بعد القصف

 
تم تعديل هذه المادة في 31 أكتوبر 2023. وذكرت نسخة سابقة أن الأمم المتحدة قدرت أن 42% من جميع الوحدات السكنية في غزة أصبحت غير صالحة للسكن في الأسابيع الثلاثة الماضية؛ وقد تم تعديل ذلك ليصبح "متضررًا أو أصبح غير صالح للسكن"، ولتوضيح أن الأمم المتحدة نسبت هذا الرقم إلى وزارة الإسكان في غزة.







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