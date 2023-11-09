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مكتب رئيس وزراء إسرائيل: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجرين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:19 م
مكتب رئيس وزراء إسرائيل: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجرين نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة محتجزينا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم فى وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض  :"نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح"، وتابع جون كيربى: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".







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