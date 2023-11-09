في شهر التوعية بمرض السكر.. نصائح للحد من ارتفاع نسبته في الدم

كتبت فاطمة ياسر

شهر نوفمبر هو شهر التوعية بمرض السكر، ولذا نقدم أبرز النصائح الصحية عند التعرض لارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك وفقا لتصريح خاص للدكتور أمجد علي استشاري الباطنة والغدد في كلية طب المنصورة.

أعراض ارتفاع نسبة السكر بالدم



أوضح استشاري الباطنة والغدد، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الشخص عند الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، ومنها:

-العطش الشديد.

-كثرة التبول.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-الشعور بالتعب والهبوط.

- تقلبات مزاجية.

- ضباب في الرؤية.

نصائح لتجنب ارتفاع السكر بالدم



وقدم أمجد، بعض النصائح الصحية التي تساهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، ومنها:

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، فهي تعمل على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم.

-اشرب الماء بكثرة، فتناولها يساهم في زيادة تدفق الدم إلى الكلى، مما يساعد على خفض نسبة السكر بالدم.

-ممارسة الرياضة .

- تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات أي الحلويات، لأنها سبب في ارتفاع نسبة السكري في الدم.

-تجنب تناول الأطعمة الدهنية، لأنها عامل رئيسي في زيادة فرص الإصابة والتعرض لارتفاع نسبة السكر بالدم.

- تناول وجبات صغيرة وصحية فهذه الحيلة تحافظ على مستويات السكر في الدم.

-من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم هي الحصول على قسط كاف من النوم، لأن قلة النوم تزيد من تعرضك لارتفاع نسبته بالدم.