علامات بتقولك إن طفلك متنمر.. اعرف ازاى تهذب سلوكه

كتبت إيناس البنا

التنمر بجميع أشكاله هو سلوك سيئ، ووفقا لموقع " OnlyMyHealth "، فمن الواجب على الآباء محاسبة الطفل حال تنمره على أى إنسان، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات الصحيحة لتعليمه اللطف والرحمة والتعاطف، دون الإضرار بقيمته الذاتية وثقته.

فـالتنمر هو فعل متكرر ومتعمد لإيذاء الآخرين بالكلمات والعنف والأفعال التمييزية، ويحدث عادة عندما يشعر الشخص أن لديه قوة أكبر من الأشخاص الذين يضطهدهم.

أسباب التنمر

ـ الأشخاص الذين يتنمرون يتعرضون للتنمر على أنفسهم في مرحلة ما من حياتهم، والتعرض لهذا الأمر له تأثير دائم ويجعلهم يشعرون بالنقص، مما يؤدي إلى إيذاء الآخرين بنفس الطريقة.

ـ الغيرة من نجاح الآخرين يمكن أن تؤدي إلى التنمر، فهى عاطفة قوية تؤدي إلى التنمر.

ـ يمكن أن تؤدي الأسر غير المستقرة المفككة إلى التنمر.

ـ يمكن أن يكون التنمر وسيلة للتعامل مع الاكتئاب أو التوتر، فهى طريقة للسماح لمشاعرهم السلبية بالخروج.

ـ في بعض الأحيان، يمكن أن يكون التنمر وسيلة لجذب الانتباه.

ـ اضطراب العناد الشارد هو حالة عقلية لدى الأطفال تتميز بأنماط متكررة ومستمرة من الغضب والتهيج والجدال والتحدي تجاه الوالدين وشخصيات السلطة الأخرى، وفقًا لمايو كلينيك.

ـ وأخيرًا يمكن أن يكون التنمر من أجل المتعة فقط.

علامات تحذيرية أن طفلك متنمر

فيما يلي بعض العلامات الحمراء التي يجب على الآباء مراعاتها عند ظهورها على الطفل:

ـ راقب رد فعل الأطفال الآخرين عندما يكونون حول طفلك، إذا كان أصدقاء الطفل حريصين دائمًا على إقناعه أو أن طفلك يريد دائمًا أن يكون قائد المجموعة، فيجب الاهتمام بالأمر.

ـ الطفل متورط دائمًا في صراع: يجب على الوالدين البحث عن علامات جسدية ممزقة للملابس، وكدمات، وفقدان التعاطف، والطبيعة المهيمنة، كما ينصح الطبيب.

ـ تم حظر الطفل عبر الإنترنت من قبل أصدقائه.

الخطوات التي يجب على الآباء اتخاذها

في حالة علمك بتصرفات طفلك أو اكتشافك أنه متنمر، فإليك كيفية التعامل مع الأمر.

ـ اقبل الأدلة واعترف بأن طفلك متنمر.

ـ لا تظهر الغضب أو تنفجر عاطفيًا، بل ناقش الموقف بأسلوب هادئ وغير متحيز.

ـ اعمل على مساعدة طفلك على تحقيق الرفاهية العاطفية وتوفير بيئة تغذي التعاطف والاحترام، بدلاً من المعارضة والتحدي.

ـ تعليمه مهارات التعامل بشكل أفضل مع عواطفه.

ـ التحقق من السلوك الأسري بين أفراد الأسرة، حيث يتأثر الأطفال بما يرونه، بدلاً من اتباع ما يقال لهم.

ـ معاقبتهم، ولكن بطريقة هادفة وتحفيزية؛ العقوبات القاسية لا تؤدي إلى أي نجاح.