عقيلة صالح يلتقى رئيس "الأعلى للدولة" بالقاهرة للتشاور حول حل الأزمة الليبية

التقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والدكتور محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة بالقاهرة أمس و ذلك في إطار عملية التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين حيث استعرضا تطورات الموقف الراهن بليبيا واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة الليبية للوصول إلى حل ليبي/ ليبي يحقق تطلعات ومصالح الشعب الليبي.
عقيلة صالح يلتقى رئيس "الأعلى للدولة" بالقاهرة للتشاور حول حل الأزمة الليبيةالخميس، 09 نوفمبر 2023 02:40 م
عقيلة صالح
وكالات
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