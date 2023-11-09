اليوم السابع
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عقيلة صالح يلتقى رئيس "الأعلى للدولة" بالقاهرة للتشاور حول حل الأزمة الليبية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:40 م
عقيلة صالح يلتقى رئيس "الأعلى للدولة" بالقاهرة للتشاور حول حل الأزمة الليبية عقيلة صالح
وكالات

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‏التقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والدكتور محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة بالقاهرة أمس و ذلك في إطار عملية التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين حيث استعرضا تطورات الموقف الراهن بليبيا واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة الليبية للوصول إلى حل ليبي/ ليبي يحقق تطلعات ومصالح الشعب الليبي.







ليبيا

عقيلة صالح

مجلس النواب الليبي

الأزمة الليبية




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