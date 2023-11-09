طبيبة بيطرية: وجود صفارين بالبيضة الواحدة ليس له علاقة بالهرمونات

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن وجود صفارين داخل البيضة الواحدة لا يعنى أن البيض فاسد أو أن الدواجن تم حقنها بهرمونات، مشيرة إلى أنه أمر طبيعي تماما مثل الحمل فى توأم فى الإنسان.

وأوضحت سماح، أن هناك إمكانية لدى بعض أنواع الدجاج من إنتاج بيض بصافرين نتيجة زيادة معدل الإباضة، بسبب بعض الانفعالات والتقلبات الفسيولوجية والبيولوجية بالدجاج، خاصة الدجاج صغير السن والسريع الحركة وتحديدا وقت التغذية، ويتميز بأن عامل التحول الغذائي سريع عن غيرها.

كما حذرت من غسيل البيض قبل حفظه فى الثلاجة، بداعى تنظيفه من الدم وآثار براز الدجاج والأتربة، مشيرة إلى ضرورة اختيار أكثر أطباق البيض نظافة المتاحة أمام المستهلك قبل شرائها، حتى لا يتم غسله إلا قبل الاستعمال مباشرة، موضحة ضرورة عدم غسيل البيض قبل تخزينه فى الثلاجة، ترجع إلى أن القشرة الخارجية للبيضة ليست كتلة واحدة مثلما تظهر لنا، لكنها مسامية أى يوجد بها مسام كثيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المُجردة، فضلا عن وجود غشاء رقيق يغطيها يمنع وصول الأتربة أو أى تلوث على القشرة الخارجية للداخل.

وأضافت رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية: أما عند غسل البيض فيتلاشى الغشاء، وتبقي المسام مفتوحة ومتاح يوصلها أى شيء يسبب تلوث المحتوى الداخلى ويحصل فساد للبيض.