ضبط 149 قطعة سلاح و309 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (309) قضية مخدرات ، (149) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84921) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (مالك محجر مواد بناء- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "41 سنة" وكفالات مالية، و(مالكة مجموعة سيارات نقل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 140 حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها ، وبحوزته (بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (مالك ورشة خراطة ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) لقيامه بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها ، وبحوزته ( 4 طبنجات معدلة – 4 خزائن طبنجة - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع) .

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها ضبط عدد (53) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (53 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,370 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 3 فرد محلى وطلقتين) بحوزة 8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو.