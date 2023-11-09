جاء ذلك في كلمة ميرضائيف التى ألقاها فى القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادى وزعتها سفارة أوزبكستان بالقاهرة، اليوم الخميس.

وأكد أن خطر انتشار الحرب في جميع أنحاء المنطقة أصبح حقيقيا بشكل متزايد ولا ينبغي السماح للصراع بالتصعيد إلى حرب واسعة النطاق، مطالبا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية معقولة.

كما أكد موقف أوزبكستان الثابت بشأن حق الشعب الفلسطينى في أن تكون له دولته الخاصة.