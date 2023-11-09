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حملة فريد زهران: المحور الاقتصادى للبرنامج الانتخابى يتبنى المنافسة وتعميق التصنيع

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:07 م
حملة فريد زهران: المحور الاقتصادى للبرنامج الانتخابى يتبنى المنافسة وتعميق التصنيع فريد زهران
كتب محمود العمري - تصوير محمد الحصري

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قال الدكتور محمد سالم المشرف على المحور الاقتصادى بالبرنامج الانتخابي لفريد زهران أن رؤية المحور الاقتصادى للحملة تتبنى الاقتصاد الاجتماعى والمنافسة الاقتصادية. 
 
وأضاف سالم فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أنهم يتبنوا استراتيجية وطنية لتعميق التصنيع، وكذلك إتاحة المجال للقطاع الخاص.
 
وأشار إلى أنهم تبنوا فى المحور الاقتصادى للبرنامج الانتخابي لفريد زهران، استراتيجية لمكافحة التضخم وتقليص الديون، ونمو الاستثمارات.
 
وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي. 
 
جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، والنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.
 
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)

 







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