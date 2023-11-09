اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: استقبلنا 203 جهات مختلفة لأحزاب ونقابات وجمعيات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:19 م
حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: استقبلنا 203 جهات مختلفة لأحزاب ونقابات وجمعيات المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الحملة استقبلت 203 جهة مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات.
 
وأضاف المستشار محمود فوزى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحملة استقبلت 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسى وسفير الاتحاد الأوروبى.
 
وتابع :"استقبلنا عدد من الخبراء فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لم نغفل عن أبنائنا المصريين فى الخارج، حيث عقدنا معهم العديد من اللقاءات، واستقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الاوروبية للرد على أسئلتهم، و عقدنا لقاء موسعا مع السفير الفلسطينى كأبسط أنواع الدعم، وكان اللقاء الأقرب لقلوبنا لقاء الكيانات الشبابية".
 
وعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.
 
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.
 
 
 
المستشار-محمود-فوزى
المستشار محمود فوزى

 

المستشار-محمود-فوزى،-رئيس-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى
المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

 

جانب-من-الحملة
المؤتمر الصحفى للحملة

 

على-هامش-المؤتمر-الصحفى-اليوم
على هامش المؤتمر الصحفى

 

مؤتمر-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى
مؤتمر-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى

 







عبد الفتاح السيسى

حملة المرشح عبد الفتاح السيسى

انتخابات الرئاسة

السباق الرئاسى

الانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

انتخابات الرئاسة 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة