حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: استقبلنا 203 جهات مختلفة لأحزاب ونقابات وجمعيات

كتب محمد السيد الشاذلى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الحملة استقبلت 203 جهة مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات.

وأضاف المستشار محمود فوزى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحملة استقبلت 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطينى والسفير الفرنسى وسفير الاتحاد الأوروبى.

وتابع :"استقبلنا عدد من الخبراء فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لم نغفل عن أبنائنا المصريين فى الخارج، حيث عقدنا معهم العديد من اللقاءات، واستقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الاوروبية للرد على أسئلتهم، و عقدنا لقاء موسعا مع السفير الفلسطينى كأبسط أنواع الدعم، وكان اللقاء الأقرب لقلوبنا لقاء الكيانات الشبابية".

وعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.



المستشار محمود فوزى



المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى



المؤتمر الصحفى للحملة



على هامش المؤتمر الصحفى