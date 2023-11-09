حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعرض أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءاتها

كتب محمد السيد الشاذلى

عرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الاحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.

وقال المستشار محمود فوزى، إنه تم استقبال 1600 زائر من جميع الفئات و أنه تم تنظيم 75 لقاء من بينهم 3 زيارات خارجية وهم المجلس القومى للمرأة ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.



المستشار محمود فوزى



المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى



المؤتمر الصحفى للحملة



على هامش المؤتمر الصحفى