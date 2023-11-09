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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعرض أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءاتها

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:20 م
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعرض أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءاتها المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
كتب محمد السيد الشاذلى

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عرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الاحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.
 
وقال المستشار محمود فوزى، إنه تم استقبال 1600 زائر من جميع الفئات و أنه تم تنظيم 75 لقاء من بينهم 3 زيارات خارجية وهم المجلس القومى للمرأة ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
 
وعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.
 
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.
 
 
المستشار-محمود-فوزى
المستشار محمود فوزى

 

المستشار-محمود-فوزى،-رئيس-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى
المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

 

جانب-من-الحملة
المؤتمر الصحفى للحملة

 

على-هامش-المؤتمر-الصحفى-اليوم
على هامش المؤتمر الصحفى

 

مؤتمر-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى
مؤتمر-الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى

 







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