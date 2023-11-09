اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة السيسى تعلن تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها لدعم الفلسطينيين.. إنفوجراف

الخميس، 09 نوفمبر 2023 04:23 م
حملة السيسى تعلن تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها لدعم الفلسطينيين.. إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسى، بأنه فى ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.

الرئيس
 
- مؤهلون لانطلاقة اقتصادية قوية ويجب علينا التصنيع والتشغيل وتقليل الواردات وزيادة الصادرات
 
- محاربة الغلاء تكون بزيادة الإنتاج
 
-  المرحلة المقبلة اقتصادية بشكل أساسى وسيتم التركيز فيها على دعم الإنسان ودعم الإنتاج والاقتصاد المحلى
 
- فى ظل الظروف الحالية تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية
 
- دعوة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الخاصة بالحملة لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين

 







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية

مصر تنتخب

اليوم السابع بلس

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة