حملة السيسى تعلن تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها لدعم الفلسطينيين.. إنفوجراف

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسى، بأنه فى ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.

- مؤهلون لانطلاقة اقتصادية قوية ويجب علينا التصنيع والتشغيل وتقليل الواردات وزيادة الصادرات - محاربة الغلاء تكون بزيادة الإنتاج - المرحلة المقبلة اقتصادية بشكل أساسى وسيتم التركيز فيها على دعم الإنسان ودعم الإنتاج والاقتصاد المحلى - فى ظل الظروف الحالية تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية - دعوة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الخاصة بالحملة لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين