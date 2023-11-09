تعرف على كيفية مواجهة الشبورة على الطرق السريعة لقائدى السيارات

كتب - أحمد عبد الهادى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ومن أهم وسائل الحماية من الشبورة المائية كالتالي:

١- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

٢- وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.

٣- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار.

٤- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

٥- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

٦- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج إليها مع عدم التوقف فى نهر الطريق مطلقًا.