البيت الأبيض: بايدن يستضيف نظيره الإندونيسى الإثنين المقبل

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يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو الإثنين المقبل لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودعم القانون الدولي.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن بايدن سيؤكد خلال لقائه ويدودو بالبيت الأبيض مجددًا التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة المستمرة منذ ما يقرب من 75 عامًا بين ثاني وثالث أكبر ديمقراطيات في العالم.

وأضاف أن الرئيسين سوف يستكشفان خلال اجتماعهما المرتقب الفرص لتعزيز التعاون بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الرخاء الاقتصادي وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وبحسب البيان، سينسق الزعيمان أيضًا الجهود الرامية إلى تعزيز مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودعم القانون الدولي وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.