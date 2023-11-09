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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة لأعلى مستوى عند 24 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:22 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة لأعلى مستوى عند 24 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 29200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10242 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 6936 نقطة.






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