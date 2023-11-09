اليوم السابع
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إيطاليا: استئناف العملية السياسية الأفق الوحيد لحل دائم للقضية الفلسطينية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:23 م
إيطاليا: استئناف العملية السياسية الأفق الوحيد لحل دائم للقضية الفلسطينية أنطونيو تايانى
أ ش أ

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 قال وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى اليوم /الخميس/، إن استئناف العملية السياسية هو الأفق الوحيد المعقول للتوصل إلى حل دائم للأزمة فى الشرق الأوسط.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية -خلال مشاركته فى المؤتمر الإنسانى لدعم غزة فى باريس، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية-: إنه من الضرورى إعادة تنشيط التطلعات إلى حل الدولتين المتعايشتين فى إطار الاعتراف المتبادل بالحقوق الأساسية، وحق الفلسطينيين فى أن يكون لهم وطنهم وحق إسرائيل فى التعايش والازدهار فى سلام وأمن.


وأشار إلى أن البحث عن السلام والأمن فى الشرق الأوسط سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى العام المقبل.


وقال الوزير إن تعزيز دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية يكتسى أهمية حيوية.

 

 







أنطونيو تايانى

إيطاليا

الشرق الأوسط

فلسطين

غزة




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