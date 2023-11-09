اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: إصابتان بإطلاق نار صوب مركبة مستوطنين غرب نابلس

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:27 ص
إعلام إسرائيلي: إصابتان بإطلاق نار صوب مركبة مستوطنين غرب نابلس الاحتلال
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي تأكيده سقوط إصابتان بإطلاق نار صوب مركبة مستوطنين غرب نابلس.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.







غزه

فلسطين

إسرائيل

الاحتلال

جرائم الاحتلال

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة