جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى لكوريا الجنوبية تشو تاى يونج.

وناقش الجانبان أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية في شبه الجزيرة الكورية وأدانا بشدة تقديم بيونج يانج المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا لاستخدامها فى حربها ضد أوكرانيا.

وشدد بلينكن على أهمية دعم أوكرانيا وشكر تشو على التزام كوريا الجنوبية بتقديم المساعدة لأوكرانيا، مجددًا التزام بلاده الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية.