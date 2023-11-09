ألمانيا تعتزم ترحيل 14 ألف نيجيرى بسبب الإقامة غير الشرعية على أراضيها

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كشف المستشار الألمانى أولاف شولتز، أن بلاده تعتزم ترحيل ما لا يقل عن 14 ألف نيجيرى يقيمون فيها بصفة غير شرعية؛ بسبب زيادة عدد النيجيريين الذين يطلبون حق اللجوء، ولا يملكون بطاقات هوية.

وقال المستشار الألمانى -فى مقابلة أجرتها معه صحيفة فانجارد النيجيرية اليوم الخميس- إن نحو 12 ألفًا و500 نيجيرى كان مسموحا لهم البقاء فى ألمانيا بسبب رفض حكومة نيجيريا قبول الأشخاص الذين لا يحملون أوراق الهوية اللازمة.

وأشار إلى تزايد طلبات اللجوء الأولية فى العام الجارى 2023 من النيجيريين ما أثار مخاوف قد تؤدى إلى ترحيل 14 ألفا منهم، غالبيتهم مقيمين بشكل غير شرعي.



وأبدى شولتز استعداد بلاده للتعاون من أجل تعزيز الهجرة، وقال "أى مواطن نيجيرى يحسن التصرف يمكنه العودة مرة أخرى إلى ألمانيا"، وهو ما أكد عليه فى لقائه مع رئيس نيجيريا أحمد بولا تينوبو الأسبوع الماضى خلال زيارته لنيجيريا والايكواس.



يذكر أن نيجيريا تعد من أكثر 10 دول يتقدم مواطنوها بطلب اللجوء إلى ألمانيا.