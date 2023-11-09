أسعار النفط تسجل 80.08 دولار لخام برنت و75.79 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 80.08 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.79 دولار للبرميل.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده وكازاخستان تفتحان آفاقا واسعة للتعاون في صناعة الغاز.

وقال بوتين، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية:"إن التعاون في صناعة الغاز يفتح آفاقا واسعة أمام روسيا وكازاخستان، ويفسر ذلك بالبنية التحتية ومسارات نقل وأنظمة توزيع الغاز في روسيا وآسيا الوسطى التي تطورت على مدى سنوات"، مشيرا إلى أن روسيا وكازاخستان إلى جانب شركائهما في (أوبك+) يساهمان في ضمان الاستقرار بسوق النفط العالمية.

وتأتي تصريحات بوتين عشية زيارته إلى كازاخستان، حيث من المقرر عقد مباحثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف يناقش خلالها القضايا الرئيسية المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية، وآفاق التعاون في إطار فضاء الاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، قيرغيزستان) والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.