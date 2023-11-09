أخبار مصر.. حملة السيسى تعلن تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها لدعم الفلسطينيين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.

ودعا المستشار محمود فوزى جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة".

ونوه المستشار محمود فوزى الى أن هناك نشاطا عظيما ومنظما وسريعا من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، وكل مؤسسات العمل الأهلي المصري التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية في وقت وجيز وبكميات كبيرة جدا، نصرة لأخواننا في فلسطين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى للمستشار الألمانى: حل الدولتين الطريق للسلام العادل والدائم بالشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تناول متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أعرب معه المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات.



القاهرة الإخبارية: رئيس المكتب السياسى لحماس يصل القاهرة ويلتقى رئيس المخابرات

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يصل القاهرة ويلتقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة.

وفى وقت سابق أدان بيان الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلى على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ورفض البيان، أى ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فورى للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة والضفة والقدس.



المرشح الرئاسى عبد السند يمامة: نعيش أزمة اقتصادية ونستورد 80% من السلع

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن البرنامج الانتخابي يستهدف إصلاحات اقتصادية هامة، لافتا:" نحن نعيش أزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد 80% من السلع وأهمها الأدوية.

وأوضح رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب اليوم الخميس، أن العملة المحلية انخفضت بنسبة 85% فضلا عن أن كافة السلع الغذائية والمنتجات ارتفعت بمعدل 10 مرات خلال 2014 إلى 2023 متسائلاً: "هل ارتفعت الرواتب والأمور بذات المعدل".

وأوضح أن المحور الاقتصادي من البرنامج الانتخابي يناقش عدة محاور لعل أهمها الوضع الاقتصادي، مع كيفية الخروج من الأزمة، مع ضرورة الاستثمار والإصلاح المالي والدين العام.



شبورة كثيفة غدا وأمطار رعدية ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.



"الخارجية" تؤكد أهمية التوصل لوقف فورى وشامل ومستدام لإطلاق النار بغزة

أكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدى سند لوزا، أهمية سرعة التوصل إلى وقف فورى وشامل ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الخميس، الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية بحكومة جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان والوفد المرافق له؛ الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

واستعرض نائب وزير الخارجية، الجهود المصرية المكثفة لمعالجة الوضع الإنساني والأمني المتأزم في قطاع غزة، الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في ذلك استهداف المدنيين واللجوء لسلاح التجويع والحصار.



مسئولة أمريكية: عدد الضحايا فى غزة أعلى مما تم الإبلاغ عنه

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى "إن عدد القتلى الفلسطينيين فى قطاع غزة قد يكون أعلى بكثير من رقم 10 آلاف .

وأضافت ليف ، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس، : "إن عدد القتلى الذين قتلوا بعد مرور أكثر من شهر على الحرب من المرجح أن يكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

وتابعت المسؤولة الأمريكية : "من الصعب جدًا على أي منا تقييم معدل الضحايا في هذه الفترة من الصراع وظروف الحرب ، نعتقد أنها مرتفعة جدًا ، ومن الممكن أن تكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".



بدء دعاية مرشحى الانتخابات الرئاسية بحد الأقصى بـ20 مليون جنيه

بدأت اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آلية الإنفاق على الدعاية، علي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي او اعتباري اجنبي، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.



"الوطنية للانتخابات" تحدد مقار اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية المصرية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.



ما هى اللجان العامة؟ تعد اللجان العامة، هى الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.



توجيه وزارى مهم من التموين بشأن تداول السكر فى الأسواق.. التفاصيل

أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم توجيه وزاري رقم 27 لسنة 2023 ، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

وصدر التوجيه الوزارى رقم 27 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.



وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى أنه تم فتح باب التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023,2024، موضحة أن مواعيد عقد الامتحانات فى الفصل الدراسي الأول بداية من السبت 13 يناير 2024 والفصل الدراسى الثانى من يوم السبت 25 مايو 2024، والدور الثانى تعقد الامتحانات بداية من 6 يوليو 2024، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم اعلانها على المنصة الالكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام الامتحانات، موضحة أنها تعقد الامتحانات إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بامتحانات أبناؤنا في الخارج أو الطلبة المصريين فى الخارح وفقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 20 أبريل 2022، وامتحان الدور الأول، تعقد الامتحانات من فصل دراسي أول وثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي بدءًا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثانى الثانوى العام لطلاب ابناؤنا في الخارج، ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج (والعكس)، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: نتبنى سياسة الحوار مع الجميع

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الحملة مرنة وتفاعلية، تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

وأضاف المستشار محمود فوزى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.

وتابع :"اتبعنا سياسة الأبواب المفتوحة بناء على توجيه المرشح، القائمة النهائية تم إعلانها وحصل مرشحنا على رمز النجمة، الحملة ستعلن تحركتها بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، حملتنا غير نمطية قائمة على مشاركة كافة أطياف المجتمع".



ماكرون: يجب تطبيق هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مبينا أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر دعم غزة، أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه ولا يمكن المساومة عليه، معربا عن أمله في الوصول لمبادرة إنسانية تحقق تقدما ملموسا في غزة.

وصف "ماكرون" الوضع في قطاع غزة بالخطير، معقبا بقوله:" نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار".

شدد الرئيس الفرنسي على أهمية عدم السماح بانضمام أطراف أخرى للصراع الدائر في غزة كداعش والقاعدة.



وزير الخارجية: مصر قدمت مساعدات لغزة أكثر من مجموع أعضاء المجتمع الدولى

ندد سامح شكرى وزير الخارجية، بكافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدف لفرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم، مشيرا إلى أن أعداد النازحين في غزة بلغت ثلث سكانها، وهذه مخالفة جسيمة للقانون الدولى الإنساني.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر دعم عزة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومى مساعدات إنسانية تم إدخالها بلغت 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها في حين لم تتعدى المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولى هذه الكمية.



رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر فى مؤتمر باريس على ما تقدمه من جهود وتسهيلات

قدم محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر لمصر على ما تقدمه من جهود وتسهيلات عبر معبر رفح ضمن ظروف استثنائية.

قال أشتية، خلال مؤتمر دعم غزة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، إن هناك محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني لم تتوقف حتى اللحظة، داعيا إلى تطبيق إجراءات دولية لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

كشف رئيس وزراء فلسطين، إلى وجود 1300 جثة تحت الأنقاض، مشددا على الرفض القاطع لإقامة أي معسكرات جديدة في جنوب غزة الأمر الذى يعني تفريغ الشمال كاملا .