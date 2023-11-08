اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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26 شهيدًا في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة وتدمير مسجد جنوبه

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:36 م
26 شهيدًا في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة وتدمير مسجد جنوبه قطاع غزة
أ ش أ

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استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب آخرون في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على عدد من المنازل شمال قطاع غزة. 


وقالت مصادر في قطاع غزة إن طيران الاحتلال استهدف سيارة مدنية بجوار مُستشفى اليمن السعيد بمخيم "جباليا"، موقعا 19 شهيدًا وعددًا من الجرحى. 


وأضافت المصادر أن شهيدين وصلا إلى مستشفى كمال عدوان، وخمسة إلى المستشفى الإندونيسي في قصف منزل في جباليا شمال القطاع. 


كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد المُصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى أربعة، كما قصفت منزلا في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.







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