وزير خارجية بريطانيا يجدد تأييد لندن لـ"حل الدولتين" فى تسوية القضية الفلسطينية

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء، إن النتيجة المرجوة من الصراع الدائر في قطاع غزة هي التحرك صوب وجود قيادة فلسطينية "محبة للسلام"، مؤكداً تأييد بلاده لحل الدولتين.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف كليفرلي في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان: "في المدى القريب لا يمكن تجنب أن يكون لإسرائيل مسؤولية أمنية، لأن لديها قوات في قطاع غزة".

وتابع: "لكن رؤيتنا هي التحرك بأسرع وقت ممكن صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام كأفضل نتيجة مرجوة".