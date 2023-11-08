اليوم السابع
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وزارة العدل تقرر إنشاء 5 مراكز توثيق متنقلة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:29 ص
وزارة العدل تقرر إنشاء 5 مراكز توثيق متنقلة مكاتب توثيق متنقلة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع توثيق متنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 40 ويتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.
 
كما نشرت الجريدة قرار بإنشاء أفرع للتوثيق باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 41 و42  و43 و44، يتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، في الأيام التي تحدد له.
 
كانت نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى وطرق استدعاء تلك السيارات إلى المنازل والشركات.
 
ويبلغ عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى توجد فى كافة محافظات الجمهورية 52 سيارة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.
 
ويمكن استدعاء السيارة إلى المنزل أو أماكن العمل عن طرق طلب الخط الساخن رقم 15999.
 
 
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