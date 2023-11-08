وزارة الصحة تكشف تفاصيل تحديث برتوكولات علاجية لــ 3 أمراض مزمنة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديث برتوكولات علاج مرض التصلب المتعدد حيث شمل مجموعة من الأدوية الجديدة وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO) إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج إدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة، ضمن منظومة على نفقة الدولة، وذلك لعلاج (التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية).

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى إعادة تقيم العقار المستخدم في علاج نقص المناعة الوراثي، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض، وإدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والإلتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية .