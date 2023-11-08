اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نيجيريا تلغى زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:00 ص
نيجيريا تلغى زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل العدوان الإسرائيلى على غزة - أرشيفية
وكالات

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اتخذت الحكومة النيجرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية".

وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا.

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة جاء ردا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الزيارة كانت جزءا من جولة إفريقية يقوم بها رئيس وزراء التشيك شملت دولا أخرى بينها الكاميرون.







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