اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 44 صحفى بغزة والضفة منذ بداية العدوان

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:33 م
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 44 صحفى بغزة والضفة منذ بداية العدوان غزة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن 44 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من شهر أكتوبر الماضي. 


وأكدت النقابة - في تقرير أصدرته لجنة الحريات - إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الحالة الصحفية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بوسائل عديدة، منها القتل والاعتقال والملاحقة والمنع من التغطية وصولا لقصف المنازل، حيث وصل عدد الشهداء من الصحفيين 44 شهيدا، والمعتقلون 25 زميلا وزميلة منذ بداية العدوان .


وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام إن هناك عشرات النشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتقالهم على خلفية منشورات تكشف جرائم الاحتلال، علما بأنه كان هناك نحو 15 صحفيًا في الاعتقال داخل سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر 2023.







فلسطين

غزة

قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين



الموضوعات المتعلقة

حرب غزة تثير انقساما فى الشارع الأمريكى.. استطلاع: 58% من الديمقراطيين يرون هجوم إسرائيل مبالغا فيه.. 63% لا يوافقون على استجابة بايدن للصراع.. وحوالى 50% قلقون من زيادة التحيز ضد اليهود والمسلمين فى أمريكا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:30 م

مدير "حياة كريمة": قوافل الإغاثات ترسل حسب احتياجات أهالى غزة يوميا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:29 م

القاهرة الإخبارية: وصول 39 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:27 م

أوقفوا قصف مستشفيات غزة.. يابانيون يوجهون رسالة للعالم من بورسعيد.. صور

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة