جاء ذلك في تصريح له الثلاثاء عقب لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمقر رئاسة المجلس النيابي بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، مقدما التعازي للضحايا المدنيين جراء القصف الاسرائيلي على لبنان.

وأضاف هوكشتين أنه حضر إلى لبنان اليوم لأن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيراً بلبنان وشعبه وخاصة في هذه الأيام الصعبة، موضحا أن حواره مع رئيس مجلس النواب كان جيدا حيث استمع لوجهة نظره حيال ما يجرى.

وقال الموفد الأمريكي: "أطلع الرئيس بري على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد لما يحصل في غزة ان يتصاعد ولا تريد له ان يتمدد الى لبنان".