مدير "حياة كريمة": قوافل الإغاثات ترسل حسب احتياجات أهالى غزة يوميا

محمد شعلان

قالت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تواصل العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي فيما يخص تقديم المساعدات لأهالي غزة، لافتة إلى أنهم نفذوا القافلة الأولى من المساعدات ومستمرين في توصيل القافلة الثانية.

وأكدت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، أن قوافل المساعدات والإغاثات ترسل يوميا على حسب الاحتياجات، قائلة: "بنحاول نرصد الاحتياج من الواقع في غزة ونبدأ نحضر القوافل اللي بتروح بصفة يومية".

وأوضحت مروة فخري، أن مبادرة "من انسان لإنسان" مهمة في التوقيت الحالي للتعريف بمبادئنا ومفهومنا عن حياة كريمة للأجيال الجديدة، مضيفة: "بدأت حياة كريمة تتوجه للمدارس والجامعات وتطلق المبادرة لتوعية اطفالنا والشباب بدور مؤسسة حياة كريمة والعمل التطوعي".