كيف تتجنب الإصابة بالتهاب المفاصل مع تقدم العمر؟ نصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

قال الدكتور بهاء مقلد، استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى بجامعة القاهرة، إنه مع التقدم فى العمر يصاب الكثيرون بالتهابات المفاصل ، غير أنه يمكن اتخاذ خطوات للوقاية والحفاظ على صحة مفاصلك في الأربعينيات وما بعدها.

وأوضح استشارى جراحة العظام والعمود الفقري، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحافظ على مرونة المفاصل وتقوي العضلات المحيطة بها مما يوفر الدعم لها، ولكن قبل ممارسة الأنشطة البدنية، يجب القيام بتمرين عضلاتك من خلال تمارين التمدد والإحماء، حيث يزيد الإحماء من تدفق الدم إلى العضلات ويحسن مرونة المفاصل.

وشدد على أن الحفاظ على وزن صحي لا يضع ضغطا على المفاصل، وخاصة الركبتين والوركين والعمود الفقري، مضيفاً أنه من الضرورى تناول اطعمة تدعم صحة العظام والمفاصل، خاصة الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضراوات والأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل) والمكسرات والبذور.

وأشار الطبيب إلى أنه يجب الانتباه إلى حركة مفاصلك جيدا وتجنب رفع الأشياء الثقيلة بشكل خاطئ، ولكن قم بثني ركبتيك عند الرفع، مع تجنب الضغط المفرط على مفاصلك، وإذا كانت وظيفتك تنطوي على أنشطة متكررة أو شاقة، ففكر في استخدام الأجهزة المساعدة مثل دعامات الركبة أو دعامات المعصم أو الأدوات المريحة التى قد تساعد فى تقليل إجهاد المفاصل ومنع الإصابات.

من الأمور الهامة أيضا الحصول على الكمية اللازمة من المياه خلال اليوم لأن الترطيب المناسب ضروري لصحة المفاصل، حيث يساعد الماء في إنتاج السائل الزليلي الذي يعمل على تليين المفاصل ويقلل الاحتكاك أثناء الحركة، مع ضرورة الحصول على الفحوصات المنتظمة للكشف عن أي علامات مبكرة لمشاكل المفاصل.