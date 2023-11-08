كهرباء مصر العليا: تحويل الخطوط الهوائية لأرضية بتكلفة 26 مليون جنيه

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحويل كافة الخطوط الهوائية على مستوى الجمهورية لأرضية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من الحوادث الكهربائية.

وقال صدقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم تنفيذ 19 عملية خلال العام لتحويل الخطوط الهوائية لأرضية بتكلفة إجمالية قدرها 26 مليون 780 ألف جنيه، واستبدال أطوال قدرها 11.069 كيلومتر.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهت من تحويل الكابلات الهوائية لارضية بنسبة تجاوزت ال80% بمختلف أنحاء الجمهورية، ويبلغ إجمالى طول الخطوط 2500 كيلو متر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وحفاظا على سلامتهم.

وبلغت إجمالى تكلفة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية تبلغ 3 مليار و500 مليون جنيه، وخصصت وزارة التخطيط و التعاون الدولي خصصت هذا المبلغ لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.